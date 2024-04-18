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لبنان

بعد انتشار فيديو لمسلحين داخل نفق طريق المطار.. هكذا تحرّكت قوى الأمن

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-04-2024 | 14:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه بعد انتشار فيديو لعمليّة سلب في نفق طريق المطار، يظهر فيه مجموعة من الشبان المسلحين، توافرت معلومات لقسم مكافحة الارهاب والجرائم الهامة عن هوية احد الاشخاص، الذي كان يقوم باطلاق النار على المواطنين، فقامت دورية خاصة من القسم في بيروت وجبل لبنان بمداهمات عدّة، وألقت القبض عليه، وهو لبناني الجنسية ويُدعى أ.ي.
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وأضافت مندوبتنا أنّ قسم مكافحة الارهاب والجرائم الهامة يُتابع تحقيقاته لتوقيف بقيّة أفراد العصابة.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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