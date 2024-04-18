معلومة مهمّة أخفتها إسرائيل عن نتائج عمليّة قام بها "الحزب"... ما هي؟

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أنّ الرقابة العسكرية أخفَت الخبر وعادت وسمحت بنشره، بعد نشر "حزب الله" لفيديو يُظهر الأضرار التي لحقت بالقاعدة.

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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّه خلال إطلاق النار الذي نفّذه "حزب الله" هذا الأسبوع، على قاعدة ميرون، حصلت إصابة داخل أرض القاعدة.