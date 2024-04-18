بصواريخ "فلق"... "حزب الله" ردّ على غارتيّ الخيام وكفركلا

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على ‏اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً بلدتيّ الخيام ‏وكفركلا واستشهاد أحد المدنيين، قصف قاعدة بيت هلل (قيادة الكتيبة) بصواريخ فلق".

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