كشفت "القناة 12 الإسرائيلية"، أنّ "التقديرات في إسرائيل تُشير إلى أن نافذة الهجوم على إيران ستبقى مفتوحة لأسابيع عدة".

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركيّة عن مسؤول إسرائيلي قوله، إنّه "من المحتمل أنّ يُصدر قادة إيران تعليمات لـ"حزب الله" بالهجوم، في حال قمنا بالردّ على طهران".