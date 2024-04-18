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لبنان

بمأتم مهيب وحاشد.. صيدا ودّعت الحاج مصطفى الحريري

Lebanon 24
18-04-2024 | 16:13
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ودّعت صيدا اليوم الراحل مصطفى أحمد الحريري ( أبو نادر) زوج رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري وذلك في مأتم حاشد ومهيب، حيث أم مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان ممثلاً مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الصلاة على جثمان الراحل في مسجد الحاج بهاء الدين الحريري. وتوجه موكب التشييع الى مقبرة صيدا الجديدة في سيروب حيث ووري الجثمان في الثرى.
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وتقبلت بهية الحريري وافراد العائلة التعازي قبل الدفن وبعده في دارة مجدليون. 
ومن ابرز المشاركين في التشييع والمعزين: ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي عسيران، ممثل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وزير البيئة ناصر ياسين، وممثل قائد الجيش العماد جوزيف عون قائد منطقة الجنوب العسكرية العميد مارون قبياتي.

كما وتلقت الحريري اتصالات تعزية ابرزها من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري . 

وتواصل عائلة الفقيد تقبل التعازي الجمعة والسبت في دارة مجدليون من لعشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء.

كما وتتقبل عائلة الفقيد التعازي الإثنين 22 نيسان الجاري، في دارة الرئيس سعد رفيق الحريري في بيت الوسط – بيروت ، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
 
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

لبنان

تعازي ووفيات

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