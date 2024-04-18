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لبنان

أمام "الخماسية"... هذا ما قاله الراعي عن فرنجية

Lebanon 24
18-04-2024 | 16:18
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أفادت معلومات "الجديد"، أنّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أشاد برئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية أمام "الخماسية".
 
 
وبحسب "الجديد"، أكّد الراعي لـ"الخماسية" عن عدم إعتراضه على ترشيح فرنجيّة "لأنّه مسيحي وإبن بيت سياسي عريق". 
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