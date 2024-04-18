​عطية: اتفقنا مع "الخماسيّة" على عقد اجتماع آخر لابتداع حلّ وسطيّ

قال عضو كتلة "الاعتدال الوطني" النائب سجيع عطية "اتفقنا مع اللجنة الخماسيّة على عقد اجتماع آخر لابتداع حلّ وسطي في الملف الرئاسي إذا ما صدقت النوايا".

وأشار عطية للـ"أم تي في"، إلى أنّه "كان لدى "حزب الله" هواجسه بشأن ترشيح رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية، واشترط في لقائنا الأخير معه أن يرأس رئيس مجلس النواب نبيه برّي الجلسات التشاورية في مجلس النواب".

Advertisement

وقال: "لا أسماء ولا فيتوات من اللجنة الخماسيّة، وأنا سألت السفير السعودي وكان جوابه أن "لا مشكلة لدينا بالتعامل مع فرنجية إذا ما وصل إلى رئاسة الجمهوريّة ونحن نحكم على الأداء".

وتابع عطية: "لا إنتخابات بلديّة، وهناك اتفاق بين "التيار الوطنيّ الحرّ" و"حركة أمل" على التمديد، ومن يعيش للأسبوع المقبل "بيذكّر الثاني".