بجرم السرقة.. توقيف سوري في طرابلس

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اوقفت دورية من مخابرات الجيش احد الاشخاص من التبعية السورية في محلة ساحة النور في طرابلس وجرى اقتياده الى التحقيق، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وأشارت المعلومات الأولية الى ان عملية توقيفه جاءت على خلفية السرقة.