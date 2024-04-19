Advertisement

لبنان

بجرم السرقة.. توقيف سوري في طرابلس

Lebanon 24
19-04-2024 | 00:17
A-
A+
Doc-P-1189202-638491082214298563.jpg
Doc-P-1189202-638491082214298563.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اوقفت دورية من مخابرات الجيش احد الاشخاص من التبعية السورية في محلة ساحة النور في طرابلس وجرى اقتياده الى التحقيق، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وأشارت المعلومات الأولية الى ان عملية توقيفه جاءت على خلفية السرقة.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
في طرابلس.. توقيف شخصين بهذه التهمة
lebanon 24
19/04/2024 08:46:14 Lebanon 24 Lebanon 24
دوريات للجيش وتوقيف أشخاص.. ما الذي يجري في طرابلس؟
lebanon 24
19/04/2024 08:46:14 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف سوريّ في ساحة النور في طرابلس
lebanon 24
19/04/2024 08:46:14 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس: لتحرير باسكال سليمان وتوقيف الفاعلين
lebanon 24
19/04/2024 08:46:14 Lebanon 24 Lebanon 24

السرقة..

توقيف

طرابلس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2024-04-19
01:30 | 2024-04-19
01:15 | 2024-04-19
01:00 | 2024-04-19
00:46 | 2024-04-19
00:38 | 2024-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24