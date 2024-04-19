في زغرتا.. موقوف بتهمة السرقة

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اوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي السوري "ر.ن.أ" في منطقة الريجي قضاء زغرتا لصدور مذكرات توقيف بحقه في جرم السرقة بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد تم تسليمه للقضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقه.