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لبنان

في رياق.. شاب يقدم على الانتحار

Lebanon 24
19-04-2024 | 00:38
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عثر على شاب من ال حسيني من شمسطار مقتولا داخل سيارته في بلدة رياق، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وأشارت المعلومات الاولية الى ان الشاب اقدم على الانتحار، هذا وحضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادثة كما حضر الطبيب الشرعي وعمل على معاينة الجثة.
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رياق..

الانتحار

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