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لبنان
غارات اسرائيلية على عيتا الشعب.. والطيران الاستطلاعي يواصل تحليقه المكثف
Lebanon 24
19-04-2024
|
03:54
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نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة العاشرة والربع من صباح اليوم عدوانا جويا حيث شن غارة مستهدفا منزلا في حي النقيز في بلدة عيتا الشعب بصاروخين من نوع جو -ارض.
وصباحاً، تعرضت اطراف بلدة حولا وادي البياض لقصف مدفعي معادي مصدره مرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي داخل فلسطين المحتلة.
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في المقابل، استهدف عناصر حزب الله مواقع للجيش الاسرائيلي وتجمعاته داخل مزارع شبعا المحتلة، كما استهدفوا تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية، بحسب بيان صادر عن الاعلام الحربي في حزب الله.
هذا لم يغب الطيران الاستطلاعي الاسرائلي عن أجواء حاصبيا ومزارع شبعا وصولا حتى سماء برغز ومجرى الليطاني.
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