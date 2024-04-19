Advertisement

لبنان

غارات اسرائيلية على عيتا الشعب.. والطيران الاستطلاعي يواصل تحليقه المكثف

Lebanon 24
19-04-2024 | 03:54
A-
A+
Doc-P-1189214-638491208478741350.jpeg
Doc-P-1189214-638491208478741350.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذ  الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة العاشرة والربع من صباح  اليوم عدوانا جويا حيث شن غارة مستهدفا منزلا في حي النقيز في بلدة عيتا الشعب بصاروخين من نوع جو -ارض.
 وصباحاً، تعرضت اطراف بلدة حولا وادي البياض لقصف مدفعي معادي مصدره مرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي داخل فلسطين المحتلة.
Advertisement
في المقابل، استهدف عناصر حزب الله مواقع للجيش الاسرائيلي وتجمعاته داخل مزارع شبعا المحتلة، كما استهدفوا تجمعاً لجنود ‏الجيش الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية، بحسب بيان صادر عن الاعلام الحربي في حزب الله.
هذا لم يغب الطيران الاستطلاعي الاسرائلي عن أجواء حاصبيا ومزارع شبعا وصولا حتى سماء برغز ومجرى الليطاني.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:21 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:56 | 2024-04-19
06:40 | 2024-04-19
06:38 | 2024-04-19
06:22 | 2024-04-19
06:20 | 2024-04-19
06:16 | 2024-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24