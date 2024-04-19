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لبنان
جهة عربية توقف دعم الحزب "التصعيد كاد يطيح بالاستقرار"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-04-2024
|
01:15
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قال مصدر ديبلوماسي إن الدعم الذي كانت تقدّمه إحدى الجهات العربية لحزب لبناني بارز تراجع تدريجياً حتى توقّف تماماً خلال التطورات العسكرية في غزّة وجنوب لبنان. وأشار المصدر إلى أنّ الامر لا يبدو مستغرباً، ذلك أن التنسيق، بمعناه السياسي والأمني، قد انتهى تماماً منذ شهر ايار من العام الفائت، وبقي الدعم على مستوى التمويل قائماً وما لبث أن توقف بعدما استشعرت الجهة الداعمة بأنّها عجزت عن تحقيق اهدافها السياسية الرئيسية، وأن التصعيد الذي بلغ ذروته مؤخراً كاد يطيح باستقرار لبنان، الامر الذي لا ترغب به هذه الجهة على الاطلاق.
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مصدر حزبي معني، أكد صحة المعلومات. وقال إن الحزب ينتهج اصلا سياسة تقشف لمواكبة المتغيرات، وان توقف الدعم المالي لا يغير طبيعة التحالفات السياسية والقناعات الثابتة".
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
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