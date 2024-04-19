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لبنان

بعد انتخابات المهندسين...نقابيو "الاطباء" يتحركون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-04-2024 | 01:45
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بعد نجاح المقايضة التي حصلت في تحالف "التيار الوطني الحر" و"الثنائي الشيعي" في إنتخابات نقابة المهندسين في بيروت وأنتجت نقيبا ينتمي الى "التيار الوطني الحر"، قال "مصدر طبي نقابي "إنه بدأ يعمل على إسقاط هذه التجربة على إنتخابات نقابة الأطباء للحصول على النتيجة ذاتها، وذلك بعد دراسة الأرقام وظهور إلتزام كامل ومناقبي من "الثنائي" بالتحالف وباللائحة.
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المصدر لفت الى أن مرجعا سياسيا طلب منه التروي في الغوص مبكراً بهذا التحالف قبل الإنتخابات كي لا يرتد الامر سلباً على الجسم الطبي وخاصة التابع للجامعات الكبرى.
وبحسب المعلومات فان المرجع السياسي اكد للمصدر الطبي النقابي أنه قبل موعد الإنتخابات بأسابيع قليلة سيقوم بمساعدته وبحسم التحالف السياسي المطلوب، من دون ضمان الفوز "لكون أرضية الأطباء لا تشبه أرضية المهندسين"، وفق تعبير المرجع.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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