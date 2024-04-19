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لبنان

جعجع عرض مع فرونتيسكا الأوضاع الإقليمية وملف النزوح السوري

Lebanon 24
19-04-2024 | 01:53
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عرض رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتيسكا، المستجدات المحليّة والاقليميّة ولا سيّما مسألة النزوح السوري، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب إلياس اسطفان، المستشارة السياسية ليزا مور، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز مارك سعد.
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كما التقى جعجع المهندس بيار جعاره المرشح لمركز نقيب المهندسين في حضور الأمين العام للحزب إميل مكرزل، الأمين المساعد لشؤون المصالح روبير توما، الأمين المساعد السابق لشؤون المصالح نبيل أبو جودة ورئيس مصلحة المهندسين في الحزب سامر واكيم. (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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