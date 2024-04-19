ارتفاع في سعر البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟

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ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 14 آلف ليرة في تراجع سعر المازوت ألف ليرة واستقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.781.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.819.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.567.000 ليرة لبنانيةالغاز: 927.000 ليرة لبنانية