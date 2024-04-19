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لبنان

الطوابع تُربك طلاب الشهادة الثانوية

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
19-04-2024 | 02:45
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أبدى أهالي طلاب الشهادة الثانوية استياءً كبيرًا من أزمة الطوابع التي يعانون منها، إذ وبعد طلب مدراء الثانويات وجوب تحضير إخراجات القيد الخاصة بهم، لم يتمكن الأهالي من إتمام الإجراءات وسط فقدان كليّ للطوابع، ما وضعهم أمام خيار اللجوء إلى السوق الموازية، حيث وصل سعر الطابع الواحد إلى 500 ألف ليرة لبنانية.
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يأتي ذلك بعد أنّ أكّدت الوزارة أن إمتحانات الشهادة الرسمية قائمة  في مواعيد ستحدّد قريبًا.
من ناحيتها أشارت مصادر وزارة المالية لـ"لبنان24" إلى أن الوزارة تتواصل مع وزارة التربية لمعالجة هذا الأمر، وهي كانت قد أكّدت سابقًا أنّها تعمل على تأمين الطوابع وتسليم الوزارة الكميات اللازمة لإنجاز طلبات الإمتحانات الرسمية.
بالتوازي، يشكو المخاتير من فقدان الطّوابع الاميرية من كل الفئات والمطلوبة للمعاملات الرسمية من اخراجات قيد وبطاقات الهوية والسجل العدلي والوفاة والطلاق.
ويؤكّد عدد من المخاتير لـ"لبنان24" أن هذه الأزمة سبّبت لهم خسائر، ويقفون عاجزين وسط غياب الحلول، خاصة أمام الطّلبات التّي تعود للطلاب الذين هم على أبواب الامتحانات الرسمية وتلك المخصصة للمنطقة التربوية.
المصدر: خاص لبنان24

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