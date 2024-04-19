Advertisement

لبنان

في جبل لبنان.. قاصر يترأس عصابة سرقة دراجات آلية

Lebanon 24
19-04-2024 | 03:08
A-
A+
Doc-P-1189283-638491182861835614.jpeg
Doc-P-1189283-638491182861835614.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت القوى الأمنية في بيان، أنّه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليّات سرقة الدرّاجات الآليّة في مختلف المناطق اللبنانيّة وتوقيفهم، ونتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلامية التي تُجريها شعبة المعلومات، توصّلت إلى تحديد مكان تواجد الرّأس المُدبّر لإحدى عصابات سرقة الدرّاجات الآليّة في محلّة السعديّات والذي سبق أن أوقفت الشّعبة أفراد عصابته، ويدعى:
Advertisement

- ع. ب. (مواليد عام 2008، لبناني)

بتاريخ 16-4-2024، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بكمين محكم في محلّة السعديّات. وبتفتيشه، عثر بحوزته على مسدّس حربيّ".

وأضافت:" بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة تأليف وترؤس عصابة تنفّذ عمليّات سرقة درّاجات آليّة في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان".

وختم البيان:" أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:21 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:04 | 2024-04-19
04:00 | 2024-04-19
03:54 | 2024-04-19
03:51 | 2024-04-19
03:42 | 2024-04-19
03:30 | 2024-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24