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لبنان

السفير اللبناني في الإمارات شكر للشيخ بن زايد أعمال الإغاثة وانقاذ المواطنين

Lebanon 24
19-04-2024 | 03:13
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توجه سفير لبنان في الإمارات فؤاد شهاب دندن بالشكر والإمتنان لرئيس الإمارات بعد عمليات الإغاثة التي قادتها الدولة خلال المنخفض الجوي الذي ضرب بلاد.
 
وقال دندن في بيان:" نيابة عن اللبنانيين المقيمين والزائرين لربوع الإمارات، أتوجه بالشكر والإمتنان على كل جهد بذلته الأجهزة والمؤسسات المعنية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله تعالى، الذي قالها سابقا عند حلول جائحة كورونا، وكررها بالأمس القريب (لا تشيلون هم) وكان الفعل على مقدار القول، فشملت أعمال الإغاثة والفزعة والإنقاذ المواطنين والمقيمين والزائرين من دون أي تفرقة أو تفضيل، وبسرعة موصوفة، واهتمام على كل صعيد، وتعويض عن كل ضرر أو خسارة".
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وأضاف:" سلم الله دولة الإمارات من كل سوء ومكروه. وما جزاء الإحسان إلا الإحسان". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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