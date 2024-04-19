21
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
22
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بالتزكية.. ناصر سرور رئيسا لاتحاد نقابات الافران والمخابز
Lebanon 24
19-04-2024
|
03:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعلن اتحاد نقابات الافران والمخابز في بيان، انه تم انتخاب مجلسه التنفيذي بالتزكية ، في حضور ممثلي وزارة العمل وممثلي النقابات الاعضاء: ناصر سرور، طارق المير، ادغار طياح، رمزي الاحمدية، نعيم الخواجه، محمد شعلان، طلال شميس، محمد علي سرور، تريز السمراني، وليد البياض، حسني السنكري، وفاروق الجبيلي، مشيرا الى انه تم انتخاب النقيب ناصر سرور رئيسا بالاجماع والنقيب طارق المير نائبا له، ادغار طياح امينا عاما، نعيم الخواجه امينا للسر ومحمد شعلان امينا للصندوق.
Advertisement
وللمناسبة، شكر سرور الاعضاء على الثقة بشخصه، وتمنى ان "ينجح الاتحاد في معالجة المشاكل التي يتخبط بها قطاع صناعة الخبز في لبنان، بالتعاون بين كل مكونات القطاع". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في حفل أقامه إعلامي معروف ببيروت.. نادين نجيم ترقص مع سلافة معمار وقبلات وأحضان بينهما
Lebanon 24
في حفل أقامه إعلامي معروف ببيروت.. نادين نجيم ترقص مع سلافة معمار وقبلات وأحضان بينهما
08:49 | 2024-04-18
18/04/2024 08:49:31
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجارات تهز أصفهان فجر اليوم.. إسرائيل تؤكد الرد وايران: "الأمور أكثر من طبيعية"
Lebanon 24
انفجارات تهز أصفهان فجر اليوم.. إسرائيل تؤكد الرد وايران: "الأمور أكثر من طبيعية"
22:21 | 2024-04-18
18/04/2024 10:21:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا فقدت سيّدة حياتها قرب مستشفى!
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا فقدت سيّدة حياتها قرب مستشفى!
13:10 | 2024-04-18
18/04/2024 01:10:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بينهم نجل رعد.. إسرائيل تكشف بالأسماء عن أبرز قادة "الحزب" الذين اغتالتهم من هم؟
Lebanon 24
بينهم نجل رعد.. إسرائيل تكشف بالأسماء عن أبرز قادة "الحزب" الذين اغتالتهم من هم؟
13:00 | 2024-04-18
18/04/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قرره قادة الاتحاد الاوروبي بشأن لبنان
Lebanon 24
هذا ما قرره قادة الاتحاد الاوروبي بشأن لبنان
08:33 | 2024-04-18
18/04/2024 08:33:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:56 | 2024-04-19
صورة من أمام قصر الإليزيه.. إستعدادات لإستقبال ميقاتي (صورة)
06:40 | 2024-04-19
عن إقفال المطار.. هذا ما قاله فادي الحسن
06:38 | 2024-04-19
ميقاتي يلتقي ماكرون في قصر الإليزيه
06:22 | 2024-04-19
إندلاع حريق بشاحنتي تبريد في عكار (صور)
06:20 | 2024-04-19
قبلان: نحن الأكثر تمسكاً بلبنان الكبير وشراكته الوطنية
06:16 | 2024-04-19
"الخارجية": الوقت حان للاعتراف بالعضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة
فيديو
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
Lebanon 24
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
03:03 | 2024-04-16
19/04/2024 13:44:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
19/04/2024 13:44:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
19/04/2024 13:44:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24