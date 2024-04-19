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لبنان

بالتزكية.. ناصر سرور رئيسا لاتحاد نقابات الافران والمخابز

Lebanon 24
19-04-2024 | 03:19
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اعلن اتحاد نقابات الافران والمخابز في بيان، انه تم انتخاب مجلسه التنفيذي بالتزكية ، في حضور ممثلي  وزارة العمل وممثلي النقابات الاعضاء:  ناصر سرور،  طارق المير، ادغار طياح، رمزي الاحمدية، نعيم الخواجه، محمد شعلان، طلال شميس، محمد علي سرور، تريز السمراني، وليد البياض، حسني السنكري،  وفاروق الجبيلي، مشيرا الى انه تم  انتخاب النقيب ناصر سرور رئيسا بالاجماع والنقيب طارق المير نائبا له، ادغار طياح امينا عاما، نعيم الخواجه امينا للسر ومحمد شعلان امينا للصندوق.
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وللمناسبة، شكر سرور الاعضاء على الثقة بشخصه، وتمنى ان "ينجح الاتحاد في معالجة المشاكل التي يتخبط بها قطاع صناعة الخبز في لبنان، بالتعاون بين كل مكونات القطاع". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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