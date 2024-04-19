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لبنان

إعفاءات وتقسيط بدلات.. بيان هام من مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

Lebanon 24
19-04-2024 | 03:30
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دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، "جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2024 وما قبل، بواسطة: الجباة المختصين، صناديق دوائر التوزيع، آلات الدفع الالكتروني POS  MACHINEالموجودة لدى دوائر التوزيع ومراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT. واعتذرت حاليا من مشتركيها عن امكان تلبية خدمة التسديد عبر الدفع الالكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml  أو app mobile ebml وذلك لأسباب خارجة عن ارادتها وهي تعمل جاهدة لتفعيل الخدمة من جديد".
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وأشارت إلى أنه "نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية:
1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2023 وما قبله بنسبة (85%).
2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2024 لفترة أقصاها كانون الأول 2026.
3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2026.
4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:
- (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.
- (50%) لاشتراكات المياه بالعداد.
5- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).
6-تخفيض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%).

7 -تقسيط بدلات العام 2024 لمن يرغب من المشتركين التي أصبحت على9 أقساط مفصلة على الشكل التالي: 
القسط              الشرح

الأول     يستحق قبل نهاية شهر نيسان من العام 2024
الثاني     يستحق قبل نهاية شهر أيار من العام 2024
الثالث     يستحق قبل نهاية شهر حزيران من العام 2024
الرابع     يستحق قبل نهاية شهر تموز من العام 2024
الخامس   يستحق قبل نهاية شهر آب من العام 2024
السادس    يستحق قبل نهاية شهر أيلول من العام 2024
السابع     يستحق قبل نهاية شهر تشرين الأول من العام 2024
الثامن     يستحق قبل نهاية تشرين الثاني من العام 2024
التاسع    يستحق قبل نهاية كانون الأول من العام 2024".
 
واعتبرت الاعلان "بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن".(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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