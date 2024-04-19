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لبنان

بعد الطقس المتقلب.. كتل هوائية حارة سيتأثر بها لبنان في هذا الموعد

Lebanon 24
19-04-2024 | 03:42
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال و في الداخل.
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وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي رطب ومتقلب نسبيا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة حتى يوم الثلاثاء حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، مع نسبة رطوبة مرتفعة حيث يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة فتسوء معه الرؤية أحيانا، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة وموحلة أحيانا اعتبارا من الظهر بخاصة في المناطق الشمالية.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال و في الداخل.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، واحتمال امطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 16 الى 21 درجة، فوق الجبال من 11 الى 17 درجة، فوق  الجبال من 12 الى 23 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية تتحول الى شمالية اعتبارا من بعد الظهر، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.

-الانقشاع: متوسط إجمالا، يسوء احيانا بسبب الضباب على مستويات منخفضة.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 21 درجة 

 -الضغط الجوي:   762 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس:  6,01

-ساعة غروب الشمس:  19,13 
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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