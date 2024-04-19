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لبنان
المفتي الرفاعي: يجب العمل على رؤية وطنية جامعة للنزوح السوري
Lebanon 24
19-04-2024
|
03:51
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أشار مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي إلى أن "لبنان لم يزل دون رئيس، ودون خطة إصلاحية شاملة، ودون إعادة أموال الناس المنهوبة، ودون أمن ولا أمان، بالإضافة إلى الحرب"، مشيرًا إلى أنّه "يجب العمل على رؤية وطنية جامعة للنزوح السوري وتأمين الناس على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم بعيدا عن حسابات الربح والخسارة".
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وأضاف: "في ظروف شديدة التعقيد إنسانياً، قتلت الآلة الإسرائيلية عشرات آلاف القتلى المدنيين، عمداً، كانت الأولوية قتل الهدف عندما يكون بين أهل بيته، لا في موقع عمله أو رباطه، وهذا نوع من العقاب الجماعي المدروس".
وتابع: "أكثر من 32 ألف شهيد، أكثر من ثلثَيهم من النساء والأطفال، وأكثر من 70 ألف جريح... هل هذا العدد كافٍ لإرضاء شهوة القتل والانتقام؟!".
واعتبر انّ "سقوط المنظومة الدولية بعد فشلها الذريع في حماية القانون الدولي من التطبيق المزدوج المعايير، سيكون فاتحة مرحلة جديدة أكثر ضبابية وخطورة".
وختم الرفاعي: "أيها العقلاء ويا أيها الحكماء: التفتوا إلى معالجة قضية خطيرة جداً، "الطلاق"، فقد انتشر بشكل مخيف، وتساهل الأزواج في الإقدام عليه لأتفه الأسباب".(الوكالة الوطنية للإعلام)
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