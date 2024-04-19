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لبنان

في طرابلس.. أحرق منزل ابن عمه! (صور)

Lebanon 24
19-04-2024 | 04:21
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أقدم المدعو "م.ن" فجر اليوم الجمعة على احراق منزل ابن عمه المدعو "ف.ن" في محلة سوق الخضار القديم في منطقة التبانه طرابلس وفراره الى جهة مجهولة وقد اقتصرت الاضرار على الماديات ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وبعد تعقب الفاعل من قبل مخابرات الجيش جرى توقيفه لاحقا واقتياده الى التحقيق.

وقد عرف ان احراق المنزل جاء نتيجة خلافات عائلية ببن الطرفين.
 
 
 
 
 
 
 

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