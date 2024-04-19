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لبنان

المفتي حجازي: لمواجهة العدو فعليًا لا دعائيًا

Lebanon 24
19-04-2024 | 04:27
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انعقد الاجتماع العلمي التشاوري الأسبوعي في دار الفتوى بإدارة المفتي وفيق حجازي في عِزة - البيرة. وناقش العلماء "أهمية الاستمرار في مقاطعة منتجات اليهود والدول الداعمة لجرائمهم في غزة فلسطين، حتى لا نسهم مع أعدائنا ضد إخواننا، والتي لزاما على الدول العربية والإسلامية الوقوف مع الشعب الفلسطيني في قضاياه المحقة ضد الفاشية الصهوينية والنازية الغربية".
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وشدد العلماء على "ضرورة مواجهة العدو الصهويني فعليًا لا دعائيًا وعمليًا لوقف حمام الدم الذي يسقط كل يوم على أرض غزة الطاهرة"، ورفضوا "الإجراءات غير القانونية التي  تمارس على  اللاجئين السوريين وبخاصة بعد الأحداث الأخيرة.
 
وأضاف:" كما تمكنت الدولة من التعاون مع الدول المجاورة بشأن قضية المخطوف واسترداده بإمكانها أن تعمل على إعادة المخطوفين في تلك الدولة وبخاصة من لهم فوق العشرة أعوام ولا معرفة عنهم مطلقا سوى أنهم في تلك الدولة المجاورة".(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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