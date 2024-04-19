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لبنان

للمسافرين من وإلى دبي.. بيان هام من شركة "الميدل ايست"

Lebanon 24
19-04-2024 | 04:47
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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط في بيان انه بسبب التخفيض المؤقت لعدد الرحلات المفروض من والى مطار دبي الدولي على جميع شركات الطيران خلال عملية التعافي من نتائج العاصفة الجوية، سيتم تسيير رحلاتها من والى دبي وفق التالي:
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طيران

دبي

لبنان

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