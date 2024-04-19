المُرتَضى في ريسيتال الفرنسيسكان: واجبنا في لبنان أن نعكس أجمل ما في ايماننا ونبث شعور الفرح بالآخر

شارك وزير الثقافة القاضي محمّد وسام المرتضى في احتفال حراسة الأرض المقدسة في الميناء الذي أقيم برعايته وبحضور رئيس اساقفة طرابلس والشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار ضاهر ورئيس دير مار فرنسيس الأب كويريكو كاليلا ومنظم فعاليات مهرجان الأورغواي الاب ريكاردو شرياني والأب خليل رحمة والمهندس باسم بخاش والمهندس ميشال فهد بمشاركة العازفين فابيو كاتانا وماريو الراعي وباولو دو ماتياس وذلك ضمن فعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام الحالي .بداية تحدث الاب كاليلا فرحب بالحاضرين وخصّ الوزير المرتضى بتحية تقدير ومحبة.

والقى الوزير المرتضى كلمة قال فيها: "إن الموسيقى أحد أعظم وأسمى الاختراعات البشرية تُنقَل الى السامِع وتنتج مفاعيل وآثار عجائبية عبر عازِفٍ يبثُّ فينا أجمل الانفعالات والمشاعر ويغسلُ الوجدان من أدرانِه ويلجُ بنا الى العالم الأبقى والأسمى".

أضاف: " لا مجاملة أن أقول ان هذه الاحتفالية ترتدي قيمة مضافة نشهدُ وقائعها في الكنيسة التي تمثّل الوقار والهيبة واذا كان الترحيب قد شمل المسؤولين الدينيين والمدنيين في بداية هذا الريسيتال فلا بد من التأكيد على ان رسالة المسؤول المدني توازي تلك التي يقوم بها رجال الدين من حيث ابراز أجمل ما فينا من أبعاد روحية تحفظ ايماننا وتُظهر أجمل ما فيه وتجعلنا نطمئن بعضنا بعضًا ونفرح بعضنا ببعض".

واعتبر انه "من هذا المنطلق يجب على المسؤول المدني أن يضطلع بدور روحي يتكامل مع الدور الديني وهذا يبدأ بالاغتسال الروحي الواجب على كل مسؤول أن يعيشه لدى دخوله الى دور العبادة".

ختم: "واجبنا في لبنان الحفاظ على قيمنا وإيماننا وأن يعكس كل واحد فينا أجمل ما في ايمانه وأن يبث شعور الفرح والطمأنينة بالآخر".

( الوكالة الوطنية)