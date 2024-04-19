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لبنان

النائب سليمان: مبادرة الاعتدال جاءت نتيجة تلمّس الكتلة للمصلحة الوطنية

Lebanon 24
19-04-2024 | 05:45
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استهجن عضو كتلة "الاعتدال الوطني" النائب محمد سليمان، في بيان،  "التصريح الذي أدلى به رئيس "تيار المردة" الوزير السابق سليمان فرنجيه الذي  وصف فيه مبادرة كتلة الاعتدال بانها افلاطونية وان معظم نوابها سوف يصوّتون له".

 واعتبر ان "مبادرة الاعتدال جاءت نتيجة تلمّس الكتلة للمصلحة الوطنية، ووجوب ايجاد حراك داخلي يواكب الجهد الخارجي الذي تبذله الدول العربية الشقيقة والصديقة للخروج من دوامة الفراغ القاتل، وبالتالي ليست مبادرة كتلة الاعتدال كما وصفها معاليه هي الافلاطونية، بل أن بعض الترشيحات التي تُعرقل كل المبادرات هي التي يصح وصفها بالهمايونية، أما أصوات الاعتدال فهي مسؤولية  تقع على عاتق نوّاب الكتلة بحسب تلمسّهم للمصلحة الوطنية والثقة التي أولاها لهم الناخبون، ولا يعود لأحد لا التصرّف بها لا بخطابات ولا بأوهام ولا بأحلام".

( الوكالة الوطنية)
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