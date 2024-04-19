صورة من أمام قصر الإليزيه.. إستعدادات لإستقبال ميقاتي (صورة)

يصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى قصر الإليزيه في فرنسا بعد قليل، للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

ومن المُقرر إقامة إستقبال رسمي لميقاتي في باحة القصر قبل انتقاله مع ماكرون إلى الداخل لعقد لقاء ثنائي.

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