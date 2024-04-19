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لبنان

إندلاع حريق بشاحنتي تبريد في عكار (صور)

Lebanon 24
19-04-2024 | 06:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24" باندلاع حريق بشاحنتي تبريد، صباح اليوم، في بلدة الشيخ عياش في عكار، لصاحبها المدعو "خ.ض".


وقد عمل لاحقاً عناصر من الدفاع المدني مركز العبودية على إخماد النيران.


واقتصرت الاضرار على الماديات واحتراق المحتويات الموجودة داخل البرادات. ولم تعرف اسباب الحريق.
 
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