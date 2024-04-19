إندلاع حريق بشاحنتي تبريد في عكار (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" باندلاع حريق بشاحنتي تبريد، صباح اليوم، في بلدة الشيخ عياش في عكار، لصاحبها المدعو "خ.ض".





وقد عمل لاحقاً عناصر من الدفاع المدني مركز العبودية على إخماد النيران.





واقتصرت الاضرار على الماديات واحتراق المحتويات الموجودة داخل البرادات. ولم تعرف اسباب الحريق.

Advertisement