Advertisement

لبنان

ميقاتي يلتقي ماكرون في قصر الإليزيه

Lebanon 24
19-04-2024 | 06:38
A-
A+
Doc-P-1189397-638491323713248147.jpg
Doc-P-1189397-638491323713248147.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى قصر الإليزيه للاجتماع مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي استقبله عند المدخل وتصافحا أمام عدسات الكاميرات والتقطت لهما الصور التذكارية. 

بعدها دخل ماكرون وميقاتي إلى القصر، حيث  ستجري المحادثات التي يشارك فيها المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، وعن الجانب الفرنسي كل من مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الاوسط آن كلير ليجاندر، مديرة ادارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية السفيرة آن غريو، وسفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو.
 
 
Advertisement
 
ومن المُقرر أن يستمر الاجتماع ساعة ينضم بعده الى المجتمعين قائد الجيش العماد جوزيف عون ورئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال تييري بوركهارد، على أن تستكمل المحادثات  إلى مأدبة غدا يقيمها الرئيس الفرنسي تكريما  لرئيس الحكومة.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:21 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:07 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:51 | 2024-04-19
08:26 | 2024-04-19
08:25 | 2024-04-19
08:25 | 2024-04-19
08:15 | 2024-04-19
08:10 | 2024-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24