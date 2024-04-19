ميقاتي يلتقي ماكرون في قصر الإليزيه

وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى قصر الإليزيه للاجتماع مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي استقبله عند المدخل وتصافحا أمام عدسات الكاميرات والتقطت لهما الصور التذكارية.



بعدها دخل ماكرون وميقاتي إلى القصر، حيث ستجري المحادثات التي يشارك فيها المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، وعن الجانب الفرنسي كل من مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الاوسط آن كلير ليجاندر، مديرة ادارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية السفيرة آن غريو، وسفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو.

ومن المُقرر أن يستمر الاجتماع ساعة ينضم بعده الى المجتمعين قائد الجيش العماد جوزيف عون ورئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال تييري بوركهارد، على أن تستكمل المحادثات إلى مأدبة غدا يقيمها الرئيس الفرنسي تكريما لرئيس الحكومة.