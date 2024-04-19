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لبنان

خبر عاجل.. هل سيُقفل مطار بيروت أبوابه؟

Lebanon 24
19-04-2024 | 06:40
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أفاد رئيس مطار بيروت فادي الحسن في حديث لـ mtv، بأن "الاجتماعات مستمرّة لرفع بدل ساعات العمل الليليّة للموظفين الفنيين في المديرية العامة للمطار، ولا خوف من إقفاله".
 
 
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