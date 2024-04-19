خبر عاجل.. هل سيُقفل مطار بيروت أبوابه؟

أفاد رئيس مطار بيروت فادي الحسن في حديث لـ mtv، بأن "الاجتماعات مستمرّة لرفع بدل ساعات العمل الليليّة للموظفين الفنيين في المديرية العامة للمطار، ولا خوف من إقفاله".

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