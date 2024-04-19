"لن نبقى مكتوفي الأيدي".. إيطاليا تحذّر وهذا ما قيل عن لبنان

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أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الجمعة، أن مجموعة السبع لن تبقى مكتوفة الأيدي تجاه التصعيد بالمنطقة، وقال: "نعمل من أجل خفض النزاع بين إيران وإسرائيل".وأضاف: "ندين هجوم السابع من تشرين الاول ولكن نطالب بخفض التصعيد من قبل جميع الأطراف".وتابع: "نؤكد على ضرورة وجود استقرار في لبنان ونأمل في عدم إطلاق صواريخ من حزب الله تجاه إسرائيل".