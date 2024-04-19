بيان للأمن العام.. هكذا أصبحت قيمة رسوم المعاملات





أولاً: - الإقامات:

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- يستوفى رسم كسر الإقامة والسمة بحسب الرسم المحدد لكلٍّ منها عند إستحقاقه، بحيث يحتسب وفقاً للرسم القديم لحين انتهاء السنة المالية، ويستوفى الرسم الجديد في حال استحقاقه بعد تاريخ العمل بمضمون هذا التعميم.



- يستوفى رسم تسوية المغادرة للداخلين خلسة وفقاً للرسم الجديد (سنتان)، ورسم تحويل سمة في حال توجبه.



- يستوفى ثلاثة أضعاف رسم الإقامة السنوية في الحالات التي يمكن منح إقامة لمدة ثلاث سنوات. أعلنت المديرية العامة للأمن العام، عن تعديل قيمة الرسوم التي تستوفيها عن المعاملات التي تتولى إنجازها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء، بحيث تصبح على النحو التالي:أولاً: - الإقامات:- يستوفى رسم كسر الإقامة والسمة بحسب الرسم المحدد لكلٍّ منها عند إستحقاقه، بحيث يحتسب وفقاً للرسم القديم لحين انتهاء السنة المالية، ويستوفى الرسم الجديد في حال استحقاقه بعد تاريخ العمل بمضمون هذا التعميم.- يستوفى رسم تسوية المغادرة للداخلين خلسة وفقاً للرسم الجديد (سنتان)، ورسم تحويل سمة في حال توجبه.- يستوفى ثلاثة أضعاف رسم الإقامة السنوية في الحالات التي يمكن منح إقامة لمدة ثلاث سنوات.

ثانياً:- إجازة عمل للفنانين والموسيقيين الأجانب:

ثالثاً:- السمات:

- تستوفى رسوم السمات وفقاً للجدول أعلاه عند تقديم الطلب لدى دائرة العلاقات العامة، دائرة المنظمات وحقوق الإنسان والمراكز الإقليميّة.



- يستوفى بدل خدمات مأجورة عن طلبات السمات في حال رغبة أصحاب العلاقة بتقديمها بصورة مستعجلة.



- لا تستوفى أي رسوم لدى الدوائر والمراكز الحدودية عن السمات التي استوفي رسمها عند تقديم الطلب.



- لا تعاد رسوم السمات المرفوضة أو المرتجعة، ويمكن إعادة تقديم طلبات السمات المرتجعة فقط بعد ضم المطلوب بمهلة أقصاها شهر دون استيفاء رسم جديد.



- يُعمل بهذا التعميم إعتباراً من 22/04/2024.