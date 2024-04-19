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لبنان

شقير: تحية كبيرة لكل القطاع الخاص اللبناني

Lebanon 24
19-04-2024 | 07:40
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أصدر رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير بيانا، اعتبر فيه "أن ما نشهده من تنظيم معارض كبيرة في لبنان خصوصا في هذه الفترة لا سيما معرض هوريكا (من 16 الى 19 نيسان في Seaside Arena) ومنتدى الجمال والصحة الجسدية والنفسية (من 18 الى 21 نيسان في Forum De Beyrouth) ومعرض Project Lebanon (من 24 الى 26 نيسان في Seaside Arena) ومؤتمر إتحاد المصارف العربية، يؤكد تعافي قطاع المعارض والمؤتمرات في لبنان".

 وعبر شقير عن فرحه وسروره، لعودة الحياة والنشاط إلى قطاع أساسي في لبنان، "بعدما افتقدناه في الأعوام السابقة جراء الإنهيار الإقتصادي وجائحة كورونا وإنفجار مرفأ بيروت"، موجها التحية الى "المنظمين لجرأتهم الكبيرة على الاستمرار في إقامة المعارض رغم التحديات الكبيرة في لبنان والمنطقة التي تضعنا في مواجهة مخاطر غير محسوبة".

 وقال شقير: أيضا لا بد من التوقف عند نقطة مهمة تشكل ركيزة أساسية لتعافي قطاع المعارض  وتتمثل بإعادة مركزين أساسيين وعريقين للمعارض الى الحياة والعمل بعد الدمار الكبير الذي لحق بهما جراء انفجار مرفأ بيروت وهما: Seaside Arena و Forum De Beyrouth".

 ووجه شقير التحية الى أصحاب "هذين المركزين على تصميمهما وإرادتهما على البناء على الرغم من الخراب الكبير في لبنان، وكذلك التحية الكبيرة لكل القطاع الخاص اللبناني الذي استطاع رغم تخلي الدولة عن مسؤوليتها الى إعادة الحياة الى الإقتصاد الوطني".

 وأمل شقير "أن يستقر الوضع سريعا في لبنان، لأن من شأن ذلك فتح الباب لعودة لبنان كمركز للمعارض الدولية ولإزدهار مختلف القطاعات الإقتصادية".

( الوكالة الوطنية)
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