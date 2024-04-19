الكعكي ذكر بموعد انتخابات أعضاء مجلس نقابة الصحافة اللبنانية

صدر عن نقيب الصحافة عوني الكعكي بيان، ذكر فيه بموعد جلسة الجمعية العمومية لاختيار أعضاء مجلس جديد للنقابة عن المطبوعات السياسية وغير السياسية.

وجاء في البيان:"عملا بأحكام المادة 23 من النظام الداخلي لنقابة الصحافة، يذكر نقيب الصحافة عوني الكعكي الزملاء الكرام أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحافة اللبنانية بموعد جلسة الجمعية العمومية الانتخابية العامة لاختيار أعضاء مجلس جديد لنقابة الصحافة عن المطبوعات السياسية وعن المطبوعات غير السياسية ووكالات الانباء المحلية وتكون كالآتي:

-الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين 22 نيسان 2024 لفئة المطبوعات السياسية.

تليها بعد انتهائها مباشرة جلسة الجمعية العمومية لفئة المطبوعات غير السياسية ووكالات الانباء المحلية، وتكون هذه الجلسة قانونية بحضور ثلث اعضاء الجمعية العمومية، وذلك في دار نقابة الصحافة اللبنانية - جادة صائب سلام".

وأمل الكعكي "مشاركة الزملاء الكرام في إنتخابات أعضاء مجلس نقابتهم" .

( الوكالة الوطنية)