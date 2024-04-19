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لبنان

ماذا استهدفت الغارة في عيتا الشعب اليوم؟ بيان يكشف

Lebanon 24
19-04-2024 | 07:56
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه هاجم منشأة عسكرية لـ"حزب الله" في منطقة عيتا الشعب، وقال موقع "واينت" إن الغارة أدت الى استشهاد 3 عناصر من "الحزب".

وفي بيان، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قبل فترة قصيرة، حدد جنود جيش العدو اشخاص يعملون في منشأة عسكرية لحزب الله في منطقة عيتا الشعب في جنوب لبنان وقصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي المبنى".
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بدوره، قال موقع "واينت" إن "جيش العدو هاجم مبنى عسكريا لحزب الله كان يقيم فيه 3 اشخاص في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، وتمكن مراقبون من الكتيبة 869 من التعرف عليهم، وهاجمت طائرات سلاح الجو المبنى والأفراد".

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