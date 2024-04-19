من بلدة عيناثا.. "حزب الله" ينعى شهيداً جديداً اليوم

نعى "حزب الله" في بيان، اليوم الجمعة، أحد عناصره "أبو هادي".



وجاء في البيان أن "الحزب" ينعى "الشهيد محمد حسن السيد عبد المحسن فضل الله "أبو هادي" مواليد عام 1969 من بلدة عيناثا وسكان بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

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