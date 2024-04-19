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لبنان

زحمة خانقة.. لا تسلكوا هذه الطرقات!

Lebanon 24
19-04-2024 | 08:26
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أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور كثيفة من شارل الحلو، باتجاه الكرنتينا وصولا الى الزلقا، كما أن حركة المرور كثيفة من جسر الرينغ باتجاه تقاطع برج الغزال وصولا الى الحكمة الاشرفية، والحركة كثيفة من البربير باتجاه كورنيش المزرعة بيروت، وعلى اوتوستراد جونية من ذوق مكايل باتجاه غزير.
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