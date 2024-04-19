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كلاس إلى القاهرة

Lebanon 24
19-04-2024 | 08:51
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غادر وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس إلى القاهرة على رأس وفد من الوزارة، بدعوة من الاتحاد العربي للثقافة الرياضية (ASCA) الذي يترأسه الإعلامي المصري اشرف محمود.

 ويشارك كلاس في الحفل السنوي الكبير الذي يقيمه الاتحاد العربي عصر يوم غد السبت، حيث يتسلم "جائزة الثقافة الرياضية العربية للمبادرات الشبابية للعام ٢٠٢٣" التي فازت بها "بيروت عاصمة للشباب ٢٠٢٣".

 ومن المقرر ان يلتقي كلاس وزير الشباب والرياضة المصري، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الدكتور اشرف صبحي وكبار المسؤولين في جامعة الدول العربية.

( الوكالة الوطنية)
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