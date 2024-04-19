Advertisement

لبنان

مأساة كبيرة عند شاطئ صور.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
19-04-2024 | 09:48
A-
A+
Doc-P-1189458-638491427552217483.jpg
Doc-P-1189458-638491427552217483.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهد بحر مدينة صور الجنوبي، عصر اليوم الجمعة، كارثة بشرية، اذ أفادت مندوبة "لبنان 24" بانتشال الدفاع المدني لـ5 غرقى من بحر صور، وهم نازحون سوريون.


واشارت الى سحب جثتين و3 اصابات من البحر، لافتة الى أن "الدفاع المدني نقل حالتين الى المستشفى اللبناني الايطالي وتم انعاش الحالات".
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:21 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:55 | 2024-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:04 | 2024-04-19
10:41 | 2024-04-19
10:40 | 2024-04-19
10:35 | 2024-04-19
10:22 | 2024-04-19
10:22 | 2024-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24