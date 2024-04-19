مأساة كبيرة عند شاطئ صور.. إليكم ما حصل

شهد بحر مدينة صور الجنوبي، عصر اليوم الجمعة، كارثة بشرية، اذ أفادت مندوبة "لبنان 24" بانتشال الدفاع المدني لـ5 غرقى من بحر صور، وهم نازحون سوريون.





واشارت الى سحب جثتين و3 اصابات من البحر، لافتة الى أن "الدفاع المدني نقل حالتين الى المستشفى اللبناني الايطالي وتم انعاش الحالات".

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