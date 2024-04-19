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لبنان

ميقاتي في الاليزيه لثلاث ساعات... خلوة مع ماكرون ولقاء عمل موسع

Lebanon 24
19-04-2024 | 10:04
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انتهى اجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الرئيس الفرنسي ايمانول ماكرون في قصر الاليزيه. وتناول البحث الوضع العام في لبنان والمنطقة، في ضوء استهداف اسرائيل لجنوب لبنان، وضرورة تكثيف الجهود لتجنيب لبنان الحرب الواسعة.
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وشارك في الاجتماع المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، وعن الجانب الفرنسي كل من مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الاوسط آن كلير ليجاندر،مديرة ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية السفيرة آن غريو، وسفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو. ثم انضم الى الاجتماع 
 قائد الجيش العماد جوزيف عون ورئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال تييري بوركهارد، حيث تم البحث في السبل الممكنة لمساعدة الجيش لتمكينه من القيام بدوره على كامل التراب اللبناني. واستكملت المحادثات إلى مأدبة غدا أقامها الرئيس الفرنسي تكريما  للرئيس ميقاتي.
 
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