توقيف سيدة في الميناء.. هذه التهم موجهة لها

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن دورية من قوى الامن الداخلي التابعة لقيادة سرية طرابلس تمكّنت من توقيف عصابة مؤلفة من رجل وسيدة في مدينة الميناء كورنيش البحر، بعد عملية رصد وتعقب.ووفقاً للمعلومات، الموقوفان قاما بترويج العملة المزورة في مدينة طرابلس وحلبا في اوقات سابقة.وقد ضبط بحوزتهما كمية من الحشيش وعملة نقدية مزورة.وأحيلا الى التحقيق مع المضبوطات لاجراء المقتضى القانوني بحقهما.