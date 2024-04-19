البزري حمل إتحاد بلديات صيدا الزهراني مسؤولية عودة تراكم النفايات

حمل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري إتحاد بلديات صيدا الزهراني مسؤولية عودة تراكم النفايات في شوارع المدينة وجوارها".

واعتبر "أن إتحاد البلديات لم يلحظ الفترة الإنتقالية بين تغيّر المتعهدين، وأن المدينة التي عانت الأمرين في الماضي من الإهمال البيئي مُهددة اليوم بعودة تراكم النفايات في شوارعها".

وأكد أننا " ساهمنا في الماضي في حل هذه المشكلة لكن غياب التنسيق من قبل الإتحاد رغم تعهد وزير الداخلية مشكورا بتمديد فترة أعمال جمع النفايات لحين إستلام الشركة المتعهدة التلزيم الجديد أدّى إلى ما وصلنا إليه من أزمة جديدة تهدد سلامة المواطنين".

وختم البزري مطالبا البلدية ببذل مزيدٍ من الجهود لِمنع تراكم النفايات والحد من الفوضى المتوقعة منعا لتكرار ما حدث سابقا".

( الوكالة الوطنية)