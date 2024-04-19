Advertisement

لبنان

البزري حمل إتحاد بلديات صيدا الزهراني مسؤولية عودة تراكم النفايات

Lebanon 24
19-04-2024 | 10:35
A-
A+
Doc-P-1189469-638491447099804086.jpg
Doc-P-1189469-638491447099804086.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حمل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري إتحاد بلديات صيدا الزهراني مسؤولية عودة تراكم النفايات في شوارع المدينة وجوارها".

واعتبر "أن إتحاد البلديات لم يلحظ الفترة الإنتقالية بين تغيّر المتعهدين، وأن المدينة التي عانت الأمرين في الماضي من الإهمال البيئي مُهددة اليوم بعودة تراكم النفايات في شوارعها".

 وأكد أننا " ساهمنا في الماضي في حل هذه المشكلة لكن غياب التنسيق من قبل الإتحاد رغم تعهد وزير الداخلية مشكورا بتمديد فترة أعمال جمع النفايات لحين إستلام الشركة المتعهدة التلزيم الجديد أدّى إلى ما وصلنا إليه من أزمة جديدة تهدد سلامة المواطنين".

  وختم البزري مطالبا البلدية ببذل مزيدٍ من الجهود لِمنع تراكم النفايات والحد من الفوضى المتوقعة منعا لتكرار ما حدث سابقا".

( الوكالة الوطنية)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:21 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:55 | 2024-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:24 | 2024-04-19
12:45 | 2024-04-19
12:35 | 2024-04-19
12:32 | 2024-04-19
12:18 | 2024-04-19
12:07 | 2024-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24