الحاج: تطبيق القانون شعار المرحلة للحدّ من التواجد الفوضوي للنزوح السوري

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج الذي قال بعد اللقاء : "وضعت صاحب الغبطة في التحرك الذي يقوم تكتل الجمهورية القوية وحزب القوات اللبنانية لجهة التواجد السوري غير الشرعي في لبنان والخطوات العملية بالتنسيق مع البلديات والقوى الامنية".

واشار "الى ان تطبيق القانون سيكون شعار المرحلة للحد من التواجد الفوضوي للنزوح السوري غير الشرعي الذي بدأ يؤثر على كافة الاصعدة الامنية والاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية".

واذ اكد ان "التكتل يقوم بخطوات عملية في هذا الملف"، اعرب عن اسفه "كيف ان البعض لا عمل لديه الا الحقد والفجور والشتيمة ونبش القبور"، لافتا الى انه "لا يجوز الرد على هؤلاء من الصرح البطريركي لانهم اولا لا يستحقون الرد عليهم ، وثانيا لاننا فعلا نقوم بخطوات عملية اذ اننا وضعنا منذ اليوم الاول خطة لاقامة مخيمات على الحدود كما فعلت تركيا والاردن، الا ان رفضهم لاقامة هذه المخيمات تحت اشراف الامم المتحدة اوصل لبنان الى ما وصل اليه من تواجد عشوائي للسوريين غير الشرعيين".

وقال: "هم شاركوا في كل الحكومات ولم نر اي خطوة عملية، ونحن اليوم من موقعنا في المعارضة نقوم بخطوات عملية بدأت تأخذ طابعا ملموسا والبلديات تتجاوب معنا والاعداد الى انخفاض مستمر".

( الوكالة الوطنية)