"الحزب" استهدف موقعاً اسرائيلياً قبل قليل.. اليكم ما أعلنه

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أعلن "حزب الله" في بيان اليوم، استهدافه لتجهيزات تجسسية في موقع بياض بليدا.وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا عند الساعة 4:50 من بعد ظهر اليوم الجمعة ‏التجهيزات التجسسية في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة".واشار في بيانه الى انه حقق إصابة مباشرة. ‏