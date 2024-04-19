Advertisement

لبنان

كلامٌ مهم عن الجيش من فرنسا.. بيانٌ يكشف التفاصيل

Lebanon 24
19-04-2024 | 12:18
A-
A+
Doc-P-1189515-638491514004279798.jpg
Doc-P-1189515-638491514004279798.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
‏عُقد في قصر الإليزيه في فرنسا لقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون، تخلله تداول بآخر التطورات في المنطقة وانعكاسها على لبنان.
Advertisement
وتناول البحث الدور الحيوي الذي يضطلع به الجيش كضامن لأمن لبنان، وتم تأكيد التزام السلطات الفرنسية بدعم المؤسسة العسكرية وتعزيز قدرتها على مواصلة أداء مهماتها.
‏وكان العماد عون شارك في اجتماع لدعم الجيش بدعوة من رئيس أركان الجيوش الفرنسية Le général d’armée Thierry Burkhard، وبحضور رئيس أركان الدفاع الإيطالي Admiral Giuseppe Cavo Dragone.
‏وعرض قائد الجيش وضع المؤسسة العسكرية خلال المرحلة الحالية وحاجاتها المختلفة من أجل الاستمرار في أداء مهماتها الوطنية وسط التحديات المتزايدة والظروف الدقيقة داخليًّا وعلى مستوى المنطقة.
‏من جهة أخرى، اعتبر المشاركون أن الجيش يقوم بدور بالغ الأهمية في حماية أمن لبنان واستقراره، وشددوا على ضرورة دعمه بمختلف السبل وتمكينه من تجاوز الصعوبات القائمة، مؤكدين أن دعم سيادة لبنان يبقى أولوية بالنسبة إلى فرنسا وإيطاليا.
‏وجرى التشديد على أهمية دور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، واستمرار التعاون والتنسيق بينها وبين الجيش ضمن إطار القرار 1701، ما يساهم في خفض التوتر في جنوب لبنان خلال الظروف الاستثنائية الراهنة.
‏⁧
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2024-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:55 | 2024-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2024-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:21 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2024-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2024-04-19
16:35 | 2024-04-19
16:34 | 2024-04-19
16:30 | 2024-04-19
16:21 | 2024-04-19
16:12 | 2024-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24