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لبنان

3 عمليات لـ"حزب الله" في غضون ساعتين.. ماذا استهدفت؟

Lebanon 24
19-04-2024 | 12:32
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، تنفيذ 3 عمليات جديدة ضد مواقع إسرائيليّة عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.
وأشار الحزب إلى أنّ العملية الأولى حصلت عند الساعة 5.10 مساء، إذ استهدفت تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في مُحيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية بواسطة الأسلحة الصاروخيّة.
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أما العملية الثانية فحصلت عند الساعة 5.50 مساء، وقد أعلن الحزب أنها طالت تجمعاً لجنود إسرائلييين في موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية. 
وفي ما خص العملية الثالثة، فقد حصلت عند الساعة 6.50 مساء وقد طالت التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية بالأسلحة المناسبة. 
 

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