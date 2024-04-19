نداءٌ من وزير إلى الجيش والقوى الأمنيّة.. هذا ما طلبهُ

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ناشد وزير الزراعة عباس الحاج حسن ، "قيادة الجيش ووزارتي الدفاع و الداخلية والقوى الأمنية والجمارك وامن الدولة المساعدة في ضبط عمليات التهريب، في ظل استمرار تدفق المنتوجات الزراعية المختلفة وعلى وجه الخصوص حمضيات وزيتون وزيت زيتون والخضار والحشائش وغيرها ودخولها الاراضي اللبنانية بطرق غير شرعية، خصوصاً مع بدء الإنتاج المحلي، مما يشكل خسارة فادحة للمزارع اللبناني ويضر بالقطاع الزراعي والاقتصاد اللبناني".وحيا الحاج حسن "جهود الأجهزة على مختلف الصعد"، داعياً إلى "تضافر الجهود للحد من عمليات التهريب رأفة بالمزارع اللبناني، خصوصا بعد الكارثة التي حلت بقطاع الزيتون من جراء القصف بالقنابل الفوسفورية المحرمة دوليا وتعمد احراق أعداد هائلة من أشجار الزيتون و الاشجار المثمرة و الحرجية".