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لبنان

توتر كبير في محيط الضاحية.. ما القصّة؟

Lebanon 24
19-04-2024 | 13:09
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أفادت المعلومات عن وقوع إشكالٍ كبير في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، تطوّر إلى إطلاق نارٍ كثيف وصلت أصداؤه إلى منطقة طريق المطار.
ولفتت المصادر إلى أن الإشكال حصل داخل مخيم برج البراجنة بين عدد من الفلسطينيين، وقد استُخدمت خلاله الأسلحة الرشاشة.
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